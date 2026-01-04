Белгородская область получила 400 млн рублей для пострадавшего от ВСУ бизнеса

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Белгородская область получила от правительства России 400 млн рублей на возмещение ущерба коммерческим предприятиям, потерявшим транспорт и товарно-материальные ценности в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В конце декабря, точнее, 31 декабря уже ушедшего 2025 года получили от Правительства Российской Федерации 400 миллионов рублей. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, который получили наши коммерческие предприятия в результате атак ВСУ - на товарно-материальные ценности и потерянный коммерческий транспорт", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале в воскресенье.

По словам Гладкова, уже в 20-х числах января начнется процедура распределения полученных средств между предприятиями.

По данным пресс-службы областного правительства, в 2025 году пострадавшим предприятиям Белгородской области по линии министерства экономического развития РФ направлено более 1,68 млрд рублей. Общая сумма компенсации предприятиям за причиненный ущерб составила 711 млн рублей. Такой вид господдержки получили 279 субъектов предпринимательской деятельности региона.

На выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу было направлено 252 млн рублей, на компенсацию страховых взносов - 713 млн рублей.

По линии министерства промышленности и торговли РФ объём помощи пострадавшим промышленным предприятиям составил 1 млрд рублей. Компенсации за нанесенный ущерб получили 27 предприятий на сумму почти 200 млн рублей, а льготные займы на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств - 20 предприятий на общую сумму свыше 800 млн рублей.

По линии министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в 2025 году общий объем средств, предоставленных на поддержку пострадавших предприятий, составил 73 млрд рублей. Компенсацию ущерба получили 130 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на сумму более 2,9 млрд рублей. Наряду с этим, 21 получателю предоставлены гранты на возобновление деятельности малых сельхозпроизводителей в сумме 148 млн рублей. Льготные кредиты предоставлены 278 предприятиям на общую сумму 70,3 млрд рублей.

По линии министерства труда и социальной политики РФ общий объем средств на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях частичной компенсации расходов на оплату времени простоя работников составил 371 млн рублей.

Кроме того, пострадавший бизнес региона поддерживает свободная экономическая зона, созданная в Белгородской области в конце 2024 года. Благодаря преференциальному режиму предприниматели реализуют 23 инвестиционных проекта на сумму около 3 млрд рублей, восстанавливая и развивая предприятия. Сохранено более 4 тыс. рабочих мест, планируется создать ещё 700. Участники СЭЗ получат налоговые и страховые льготы на сумму 11,6 млрд рублей.