В "Морском порту Геленджик" сменился гендиректор

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Морской порт Геленджик" назначен Роман Воловик, следует из данных, внесенных в ЕГРЮЛ 30 декабря 2025 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Воловик в августе 2025 года возглавил компанию, основной деятельностью которой является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом - АО "АВРА" (Геленджик, Краснодарский край).

С 2019 года гендиректором "Морского порта "Геленджик" являлся Владимир Колбин.

ООО "Морской порт Геленджик" занимается строительством береговой структуры в порту Геленджика. Компании "Галеон" (на 100% принадлежит банку "Россия"), ООО "Инфраструктурные проекты" (Москва) и АО "Новатор" (Москва) имеют по 31,58% доли в ООО, еще 5,26% принадлежит московскому АО "Финансовые системы".

В мае 2018 года власти Краснодарского края и ООО "Морской порт Геленджик" подписали соглашение о строительстве береговой структуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Сообщалось, что рамках проекта будут возведены апартаменты, гостиница, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенная гавань и морской пассажирский порт.

В 2020 году ФГУП "Росморпорт" и ООО "Морской порт Геленджик" заключили соглашение о взаимодействии по проекту строительства пассажирского порта. Соглашение определяет права и обязанности сторон на период строительства комплекса, а также распределение объектов по источникам финансирования. Тогда отмечалось, что стоимость проекта развития морпорта оценивается более чем в $1 млрд.

В рамках проекта планируется строительство пассажирского порта, способного принимать пассажирские суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. Проектная мощность составит 19,6 тыс. пассажиров в год. В состав комплекса береговой и морской инфраструктуры войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м и длиной до 142 м, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу.

В июле 2024 года "Росморречфлот" сообщал, что в порту Геленджик завершили строительно-монтажные работы по первым двум этапам строительства яхтенной марины. Продолжение строительства планировалось в соответствии с утвержденным графиком в 2024-2026 годах.

