Hyundai Motor и Kia рассчитывают увеличить продажи в 2026 году

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глобальные продажи южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor в 2026 году составили 4,138 млн автомобилей при целевом показателе в 4,17 млн единиц, говорится в сообщении компании.

Hyundai увеличила реализацию автомобилей в Южной Корее на 1,1%, до 712 954 машин, однако ее зарубежные продажи снизились на 0,3%, до 3,425 млн единиц.

В компании отмечают, что в прошлом году она столкнулась с последствиями изменения торговых условий, в частности, с повышением пошлин Вашингтоном.

Hyundai рассчитывает увеличить продажи в 2026 году до 4,16 млн автомобилей, в том числе на собственном рынке - до 700 тыс. единиц.

Другой южнокорейский автопроизводитель - Kia Corp. (входит в Hyundai Motor Group) - продал 3,14 млн машин в 2025 году, немного не дотянув до целевого показателя в 3,22 млн единиц.

Kia ставит целью увеличить глобальные продажи в текущем году до 3,35 млн автомобилей.

