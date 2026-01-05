Нефть Brent подорожала до $60,81 за баррель

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо колеблются днем в понедельник, участники рынка пытаются оценить возможные последствия событий в Венесуэле.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:36 по московскому времени повышается на $0,06 (0,1%), до $60,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,14 (0,24%), до $57,46 за баррель.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире и на протяжении значительной части прошлого века была одним из ведущих мировых экспортеров, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок.

Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не пострадала в результате атаки, отметил Кадзухико Фудзи из японского Института исследований экономики, торговли и промышленности.

"Даже если экспорт венесуэльской нефти временно прекратится, более 80% поставок приходилось на Китай, который накопил внушительные резервы", - добавил эксперт.

Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

Тем временем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.