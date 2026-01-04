Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления ему обвинений, сообщил телеканал ABC News.

Ожидается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление действий, связанных с наркоторговлей, на протяжении 25 лет. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности президента страны на Делси Родригес, занимавшую до сих пор пост вице-президента.

"Гражданка Делси Родригес, вице-президент Республики, обязана взять на себя (...) исполнение обязанностей президента Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует постановление суда агентство EFE.