Поиск

Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления ему обвинений, сообщил телеканал ABC News.

Ожидается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление действий, связанных с наркоторговлей, на протяжении 25 лет. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности президента страны на Делси Родригес, занимавшую до сих пор пост вице-президента.

"Гражданка Делси Родригес, вице-президент Республики, обязана взять на себя (...) исполнение обязанностей президента Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует постановление суда агентство EFE.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Николас Мадуро Венесуэла США Делси Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

 Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать

Что произошло за день: воскресенье, 4 января

Сенатор США сообщил о переговорах Рубио с Венесуэлой о создании временного правительства

Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

 Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы

 Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 65 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });