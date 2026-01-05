Поиск

Нефть Brent подорожала до $61,34 за баррель

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост вечером в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 по московскому времени повышается на $0,59 (0,97%), до $61,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,98%), до $57,88 за баррель.

Военная операция США в Венесуэле

Трейдеры пытаются оценить последствия недавних событий в Венесуэле. Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, которые могут повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире и на протяжении значительной части прошлого века была одним из ведущих мировых экспортеров, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, а основным импортером венесуэльской нефти является Китай.

"Рынок все верно понял, - отметил Боб Макналли из Rapidan Energy Group. - Ситуация в Венесуэле едва ли повлияет на нефтяные фьючерсы в ближайшей перспективе, но станет долгосрочным положительным фактором для акций американских нефтедобывающих компаний".


