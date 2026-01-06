Нефть перешла к умеренному росту, Brent торгуется выше $62 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник после слабого снижения в начале сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:01 по Москве повышается на $0,28 (0,45%), до $62,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись к этому времени на $0,23 (0,39%), до $58,55 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на $1.