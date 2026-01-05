Число новых регистраций самозанятых в декабре стало рекордно низким почти за 5 лет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря увеличилось на 181 490 человек, что является наименьшим месячным приростом с февраля 2021 года. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

С учетом снятых с регистрации в прошлом месяце 81 920 самозанятых прирост составляет 99 570 человек - такая низкая динамика зафиксирована впервые с середины 2020 года, когда эксперимент только набирал популярность.

Общая численность самозанятых в РФ в 2025 году выросла чуть более чем на 3 млн человек - с 12,21 до 15,27 млн человек. Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (2,25 млн человек), Московской области (1,08 млн) и Санкт-Петербурге (1 млн). На четвертом месте Краснодарский край (750,3 тыс.).

Самозанятые при доходах до 2,4 млн рублей в год выплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов, получаемых от юрлиц и индивидуальных предпринимателей), других обязательных платежей нет.

Власти в последнее время начали активное обсуждение будущей конструкции трудовых отношений в свете предстоящего завершения эксперимента с самозанятостью. Данный режим продлится до 2028 года.

В частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обращал внимание на риски, когда компании, используя льготный режим самозанятых, трансформируют свои трудовые отношения, получая преимущества перед бизнесом, работающим по классической схеме.

"Мы с Минфином и налоговой службой ведем дискуссии, и у нас есть общее мнение, что нам все-таки надо как-то эту систему нормализовывать. По крайней мере, чтобы, когда юрлица покупают труд в разных формах, различных искажений было меньше. Потому что когда самозанятых вводили, мы все-таки вводили их в отношении физики к физикам. Когда юрлица начинают в большом объеме нанимать самозанятых, там достаточно много признаков есть трансформации трудовых отношений", - говорил министр на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России" в мае.

При этом глава государства заметил, что "ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые загнали бы самозанятых в тень".