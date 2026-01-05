Поиск

Число новых регистраций самозанятых в декабре стало рекордно низким почти за 5 лет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря увеличилось на 181 490 человек, что является наименьшим месячным приростом с февраля 2021 года. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

С учетом снятых с регистрации в прошлом месяце 81 920 самозанятых прирост составляет 99 570 человек - такая низкая динамика зафиксирована впервые с середины 2020 года, когда эксперимент только набирал популярность.

Общая численность самозанятых в РФ в 2025 году выросла чуть более чем на 3 млн человек - с 12,21 до 15,27 млн человек. Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (2,25 млн человек), Московской области (1,08 млн) и Санкт-Петербурге (1 млн). На четвертом месте Краснодарский край (750,3 тыс.).

ЭкономикаВласти РФ обсуждают проблему злоупотребления льготными налоговыми режимами в найме крупным бизнесомЧитать подробнее

Самозанятые при доходах до 2,4 млн рублей в год выплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов, получаемых от юрлиц и индивидуальных предпринимателей), других обязательных платежей нет.

Власти в последнее время начали активное обсуждение будущей конструкции трудовых отношений в свете предстоящего завершения эксперимента с самозанятостью. Данный режим продлится до 2028 года.

В частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обращал внимание на риски, когда компании, используя льготный режим самозанятых, трансформируют свои трудовые отношения, получая преимущества перед бизнесом, работающим по классической схеме.

"Мы с Минфином и налоговой службой ведем дискуссии, и у нас есть общее мнение, что нам все-таки надо как-то эту систему нормализовывать. По крайней мере, чтобы, когда юрлица покупают труд в разных формах, различных искажений было меньше. Потому что когда самозанятых вводили, мы все-таки вводили их в отношении физики к физикам. Когда юрлица начинают в большом объеме нанимать самозанятых, там достаточно много признаков есть трансформации трудовых отношений", - говорил министр на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России" в мае.

При этом глава государства заметил, что "ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые загнали бы самозанятых в тень".

ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 76 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8065 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });