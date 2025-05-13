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Власти РФ обсуждают проблему злоупотребления льготными налоговыми режимами в найме крупным бизнесом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают пути решения проблемы "налогового арбитража" в сфере найма, когда отдельные крупные компании начинают активно использовать льготные режимы – такие, как самозанятость – для минимизации расходов на оплату труда и получают тем самым неконкурентные преимущества перед бизнесом, работающим по классической схеме.

Вопрос привлечения труда самозанятых вместо наемного труда был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России". Руководитель экспертного центра по антимонопольному регулированию "Деловой России", президент корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников, в частности, отметил, что существует налоговый арбитраж – наемный труд обходится компаниям в 43% (30% - социальный налог, 13% - НДФЛ), в то время как труд самозанятых обходится компаниям всего лишь в 6% – из-за чего компании предпочитают привлекать труд плательщиков налога на профдоход.

Министр экономического развития Максим Решетников также отметил наличие такой проблемы: "Происходит очень разный уровень налоговой нагрузки при покупке труда по разным налоговым режимам. Когда труд покупают как труд, как трудовые отношения, платят НДФЛ и социальные взносы, когда труд покупают через самозанятых, через гражданско-правовую форму, ставка от 4% до 6%". По его словам, помимо труда самозанятых компании привлекают и труд индивидуальных предпринимателей. "У нас достаточно много ИП без наемных работников, по факту это те же гражданско-правовые отношения, которые очень сложно отделить от трудовых в ряде случаев. И там вообще может быть 1% (налога - ИФ)", - сказал он.

"Поэтому мы с Минфином и налоговой службой ведем дискуссии и у нас есть общее мнение, что нам все-таки надо как-то эту систему нормализовывать. По крайней мере, чтобы когда юрлица покупают труд в разных формах, различных искажений было меньше. Потому что когда самозанятых вводили, мы все-таки вводили их в отношении физики к физикам. Когда юрлица начинают в большом объеме нанимать самозанятых, там достаточно много признаков есть трансформации трудовых отношений", - отметил министр.

По словам Решетникова, Минэкономразвития вместе с Рострудом и Минтруда согласовали критерии для проверок, чтобы выявлять компании, которые "покупают труд, но под видом этих налоговых режимов". Проверки сейчас проходят в экспериментальном режиме.

"И надо выходить нам на унификацию налоговых режимов и, скорее всего, дестимулировать аккуратно юрлиц, которые приобретают труд под видом разных налоговых режимов", - сказал также он, отметив, что решать эти вопросы нужно уже сейчас, так как российская экономика трудодефицитна и фактор манипуляции и снижения налогообложения труда с использованием разных налоговых режимов, приводит к тому, что не доплачивается достаточно большой объем соцвзносов. Кроме того, такая ситуация мешает росту производительности труда в экономике.

"Мы понимаем, насколько эта тема чувствительна, будем вместе с бизнесом варианты обсуждать, но считаем, что время для решения этих вопросов потихоньку назревает. Будем предлагать решение", - сказал Решетников.

Глава государства в свою очередь отметил, что "ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые загнали бы самозанятых в тень". "Здесь нужно быть очень аккуратными", - подчеркнул Путин.

Минэкономразвития Минфин Минтруда Роструд Максим Решетников Владимир Путин
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