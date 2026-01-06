Поиск

Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, сдерживающим фактором для покупателей остается геополитическая напряженность. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года в индексных бумагах "ИКС 5" (-10,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2754,52 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1109,21 пункта (-0,1%); лидерами роста выступают акции "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Акции "ИКС 5" просели до 2707,5 рубля. Дивиденды за 9 месяцев составляют 368 рублей на бумагу.

Также подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Московская биржа МосБиржа РТС
Новости

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль
