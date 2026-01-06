Рынки акций Европы продолжают расти во вторник

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно поднимается на торгах во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:17 по Москве повысился на 0,24% - до 603,2 пункта. Накануне индикатор впервые превысил отметку в 600 пунктов.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,57%, германский DAX - 0,08%, итальянский FTSE MIB - 0,37%, испанский IBEX 35 - 0,04%. Французский CAC 40 теряет 0,3%.

Инвесторы оценивают статданные из еврозоны и корпоративные новости.

Финальное значение декабрьского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны, рассчитываемого HCOB и S&P Global, составило 52,4 пункта по сравнению с 53,6 пункта в ноябре. Сводный PMI еврозоны понизился до 51,5 пункта с 52,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI удерживался выше этой отметки на протяжении всего 2025 года.

Сводный PMI в Германии в декабре понизился до 51,3 с 52,4 пункта, во Франции - до 50 с 50,4 пункта, в Италии - до 50,3 с 53,8 пункта. Тем временем в Испании индикатор вырос до 55,6 с 55,1 пункта.

Лидером роста в индексе Stoxx Europe 600 являются акции польской InPost, подскочившие на 17%. Компания, обслуживающая автоматические станции для хранения и выдачи посылок, сообщила о получении предварительной заявки на покупку всех её акций. Имя потенциального покупателя и сумма не раскрываются.

Бумаги Prudential Plc дорожают на 1,3%. Британская страховая компания объявила о новой программе выкупа собственных акций на сумму до $1,2 млрд, которая продлится в период до середины декабря 2026 года.

Тем временем капитализация adidas AG падает на 7%, компания является лидером снижения в Stoxx 600. Аналитики Bank of America ухудшили рекомендацию для бумаг производителя спортивных товаров сразу на две ступени, до "ниже рынка". Также они понизили целевую цену для них до 160 евро с 213 евро за акцию - это на 5% ниже текущих котировок.

Цена бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний Европы растет, в том числе TotalEnergies - на 1%, Shell - на 1,5%, BP plc - на 1,8%.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера Ocado растет на 6,3%. Эксперты JPMorgan с оптимизмом ждут отчетности компании и надеются увидеть в ней признаки стабилизации операционных показателей.

Аналитики RBC улучшили рекомендацию для акций британского производителя алкогольных напитков Diageo Plc до "выше рынка", и его капитализация повышается на 0,8%.

Во Франкфурте акции чипмейкера Infineon Technologies подскочили на 5%, бумаги Daimler Truck и Merck дорожают более чем на 3%. В Париже рост более 3% демонстрируют акции STMicro, тогда как рыночная стоимость Legrand падает на 3,5%.