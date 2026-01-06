Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Азербайджан намерен нарастить экспорт газа за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и газодобычи, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Чем больше у нас будет возобновляемых источников энергии, тем больше газа мы сэкономим для экспорта. Во-вторых - новая добыча с существующих или новых месторождений. Среди них мы ожидаем новую добычу газа с глубоководной части Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)", - заявил он в интервью местным телеканалам.

Алиев напомнил, что с АЧГ добывается значительное количество нефти, но оно также имеет большие запасы газа в глубокозалегающих пластах (deep gas).

"Мы ожидаем, что добыча (этого газа - ИФ) начнется в этом году. Мы также ожидаем, что в ближайшие годы Шах-Дениз начнет новый этап, который называется "Shah Deniz Compression", и это обеспечит дополнительный объем газа", - сказал глава государства.

По его словам, еще одним перспективным месторождением является Бабек. "Оно очень большое и имеет значительный потенциал, и есть ряд компаний, заинтересованных в инвестировании в него", - отметил Алиев.

Он также упомянул о месторождении Апшерон, которое в настоящее время находится на первой фазе добычи, получаемый здесь газ покупается для местного потребления.

"Вторая фаза "Апшерона" даст нам, возможно, в три раза больше газа, чем сегодня. Так что будет больше газа для рынков. И наш газ нужен тем странам, которые уже получают его и хотят увеличить объемы закупок, а также тем странам, которые еще не получают его", - сказал Алиев.

Он также сообщил, что в 2025 году Азербайджан экспортировал более 25 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, добыча первого газа в рамках второго этапа разработки месторождения Апшерон планируется на конец 2028 - начало 2029 года.

Проект обеспечит добычу как минимум 4,5 млрд куб. м газа в год (по итогам двух стадий освоения месторождения - ИФ). В рамках первой фазы добывается 1,5 млрд куб. м.

Акционеры проекта АЧГ 20 сентября 2024 года в Баку подписали второе приложение к действующему соглашению о разделе продукции (СРП) от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока. Запасы свободного природного газа в глубокозалегающих пластах блока оцениваются в 4 трлн кубических футов (около 112 млрд куб. м). На первом этапе добыча глубокозалегающего газа с блока АЧГ составит порядка 0,5 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что консорциум "Шах-Дениз" в конце сентября 2025 года начал строительство компрессорной платформы SDC на месторождении Шах-Дениз.

Планируется, что после завершения строительства в 2029 году платформа будет готова к компрессии объемов газа, добываемых с платформы Shah Deniz Alpha в том же году, с платформы Shah Deniz Bravo - в 2030 году.

Ожидается, что реализация проекта даст возможность добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.