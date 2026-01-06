Фондовые индексы США растут

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повышаются во вторник.

Накануне Dow Jones обновил рекордный максимум, в частности, благодаря подъему котировок акций нефтяных компаний в связи с ожиданиями, что они получат доступ к нефтяным резервам Венесуэлы после захвата силами США президента этой страны Николаса Мадуро в минувшие выходные.

Американский президент Дональд Трамп уже контактировал с нефтяными компаниями по вопросу возможностей работы в Венесуэле, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Представители администрации Трампа планируют встретиться с руководителями нефтекомпаний позднее на текущей неделе для обсуждения этого вопроса.

Акции нефтяных компаний, резко подорожавшие в понедельник, дешевеют в начале торгов во вторник. Стоимость бумаг Chevron Corp. снизилась на 1,7%, Exxon Mobil Corp. - на 1,2%, ConocoPhillips - на 0,6%.

Капитализация нефтесервисной компании Halliburton Co. уменьшилась на 3,4%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в США в декабре снизились, но остались выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности. Так, индикатор сферы услуг, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в прошлом месяце до 52,5 пункта с 54,1 пункта в ноябре, сводный индекс - до 52,7 пункта с 54,2 пункта.

На текущую неделю также запланирован выход данных о динамике индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) и ряда отчетов по американскому рынку труда, включая декабрьские данные о безработице.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник являются акции Nvidia Corp. (+2,1%), UnitedHealth Group Inc. (+1,7%), Merck & Co. Inc. (+1,6%).

Стоимость бумаг генерирующей компании Vistra Corp. поднялась на 3,7%. Vistra объявила о покупке Cogentrix Energy, которая владеет десятью электростанциями, работающими на природном газе, у Quantum Capital Group за $4,7 млрд.

Акции American International Group теряют в цене 7,4% в ходе торгов. Страховщик объявил во вторник, что главный исполнительный директор компании Питер Заффино покинет свой пост к середине текущего года. Его место займет топ-менеджер Aon Plc Эрик Андерсен.

Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 по московскому времени во вторник увеличился на 0,2% - до 49075,93 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,37% - до 6927,53 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,47%, составив 23505,41 пункта.