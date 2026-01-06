Поиск

Европейские рынки акций растут

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы растут во вторник, трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, а также оценивают корпоративные новости и экономическую статистику.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 18:50 по Москве увеличился на 0,66% - до 605,72 пункта. Накануне индикатор впервые превысил отметку в 600 пунктов.

Британский FTSE 100 прибавил 1,31%, германский DAX - 0,05%, французский CAC 40 - 0,37%, итальянский FTSE MIB - 0,08%, испанский IBEX 35 - 0,44%.

Предварительные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), опубликованные во вторник, показали замедление инфляции в стране в декабре до целевого уровня Европейского центрального банка. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце увеличились на 2% в годовом выражении после подъема на 2,6% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление инфляции до 2,2%, по данным Trading Economics.

Финальное значение декабрьского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг еврозоны, рассчитываемого HCOB и S&P Global, составило 52,4 пункта по сравнению с 53,6 пункта в ноябре. Сводный PMI еврозоны понизился до 51,5 пункта с 52,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI удерживался выше этой отметки на протяжении всего 2025 года.

Сводный PMI в Германии в декабре понизился до 51,3 с 52,4 пункта, во Франции - до 50 с 50,4 пункта, в Италии - до 50,3 с 53,8 пункта. Тем временем в Испании индикатор вырос до 55,6 с 55,1 пункта.

Лидером роста в Stoxx Europe 600 во вторник являются акции InPost, прибавляющие в цене 22,5%. Компания, обслуживающая автоматические станции для хранения и выдачи посылок, сообщила о получении предварительной заявки на покупку всех её акций. Имя потенциального покупателя и сумма не раскрываются.

Заметный подъем демонстрируют бумаги представителей полупроводникового сектора, в том числе ASM International (+7,1%), BE Semiconductor (+4,2%), Infineon Technologies (+4,6%).

Рыночная стоимость датской фармкомпании Novo Nordisk подскочила на 6,6% на фоне начала продаж ее препарата для снижения веса Wegovy в таблетированной форме в США.

Капитализация Prudential Plc увеличилась на 2%. Британская страховая компания объявила о новой программе выкупа собственных акций на сумму до $1,2 млрд, которая продлится до середины декабря 2026 года.

Бумаги горнодобывающих компаний дорожают вслед за подъемом цен на металлы, в том числе Anglo American - на 2,7%, Glencore - на 1,9%, Antofagasta - на 1,7%, BHP - на 2,5%. Цена меди обновила рекорд на торгах во вторник, никель подорожал до максимума за 15 месяцев на информации об ограничении добычи металла в Индонезии.

Тем временем акции adidas AG подешевели на 4,6%, компания является лидером снижения в Stoxx 600. Аналитики Bank of America ухудшили рекомендацию для бумаг производителя спортивных товаров сразу на две ступени, до "ниже рынка". Также они понизили целевую цену для них до 160 евро с 213 евро за акцию - это на 5% ниже текущих котировок.

