Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $62,6 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим фактором остаются геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2723,87 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1096,91 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+1%), "Московской биржи" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,5%), "ФосАгро" (-0,3%).