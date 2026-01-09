Поиск

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $62,6 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим фактором остаются геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2723,87 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1096,91 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+1%), "Московской биржи" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,5%), "ФосАгро" (-0,3%).

Московская биржа
Новости

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

