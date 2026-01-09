Рынок акций РФ к вечеру остается в боковике в ожидании новостей на фоне низкой активности торгов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет боковик при низкой активности торгов после утреннего коррекционного роста на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, покупателей сдерживают геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи топчется чуть выше 2720 пунктов.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 2723,26 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1096,67 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,6%), "ВК" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,9% "префы"), "Полюса" (-0,1%).