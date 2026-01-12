Поиск

Рынки акций Европы завершили торги в пятницу ростом, кроме испанского

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,97%, до 609,67 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,8%, германский DAX - 0,53%, французский CAC 40 - 1,44%, итальянский FTSE MIB - 0,1%. Испанский IBEX 35 потерял 0,03%.

Трейдеры продолжали следить за геополитической динамикой, оценивали статданные и новости компаний.

Как показали опубликованные в пятницу официальные данные, объем промышленного производства в Германии в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,4%, по данным Trading Economics.

Во Франции промпроизводство в ноябре уменьшилось на 0,1% в помесячном сравнении после роста на 0,2% в октябре. В Испании темпы роста промышленного производства в позапрошлом месяце ускорились до максимальных с июля 2022 года 4,5% с октябрьских 1,2%.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре увеличились на 0,2% относительно октября. Эксперты ожидали подъема на 0,1%. В годовом сравнении продажи повысились на 2,3%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала горнодобывающая Glencore. Компания нарастила рыночную стоимость на 9,6% на новостях о том, что она ведет переговоры о слиянии с Rio Tinto. Котировки бумаг Rio Tinto упали на 3% на торгах в Лондоне.

Заметно подорожали акции производителей полупроводниковой продукции, в том числе ASML Holding - на 6,8%, ASM International - на 5,9%, STMicroelectronics - на 2,8%, Infineon Technologies - на 2,4%.

Оборонные компании Европы продолжили повышать капитализацию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Saab прибавила 6,3%, Hensoldt - 5,7%, Rheinmetall - 2,7%, BAE Systems - 1,5%.

Цена бумаг нефтяных компаний выросла вслед за подъемом цен на нефть: TotalEnergies - на 3,3%, Shell - на 3%, BP Plc - на 2,4%, Eni - на 2,1%.

Самое большое падение в сводном индексе показала датская ювелирная компания Pandora (-13%), ухудшившая оценку результатов за 2025 год на фоне слабости спроса на ее продукцию.

Акции J Sainsbury подешевели на 5,3%. Британский оператор сети супермаркетов увеличил сопоставимые продажи без учета топлива в третьем финквартале на 3,4%. Компания подтвердила годовой прогноз скорректированной операционной прибыли, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group (IAG) уменьшилась на 2,7%. Авиагруппа, в состав которой входит British Airways, объявила о смене главного финансового директора.

Самый активный подъем на торгах в Париже продемонстрировали котировки акций L'Oreal, повысившиеся на 6,3% после сообщений о том, что компания покупает косметический бизнес Kering. Бумаги Kering подорожали на 2,5%. Другие производители товаров класса "люкс" также увеличили капитализацию, в том числе Hermes - на 3,7%, LVMH - на 2,8%.

