Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Продавать актив наследники не планируют

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Компания "ОМД-Капитал", family office сооснователя ГК "Самолет" Михаила Кенина, завершила оформление наследственных прав, сообщает "Самолет".

Структура владения пакетом акций и принципы контроля над ним не изменились - акции остаются активом семьи.

"Планов по продаже указанного пакета акций не имеется, - подчеркивает девелопер. - Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса".

На конец июня 2025 года Кенин был крупнейшим акционером "Самолета" с долей 29,12%, в августе он ушел из жизни.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Вторым крупнейшим акционером остается Павел Голубков (доля на конец первого полугодия 2025 года составляла 15,08%). Акции "Самолета" торгуются на "Мосбирже".

