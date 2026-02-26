Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Президент ЕЦБ Кристин Лагард Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рост потребительских расходов и инвестиций будет поддерживать экономику еврозоны в 2026 году, однако экспортеры по-прежнему сталкиваются с препятствиями и неопределенностью, заявила в Европарламенте президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Торговая среда остается сложной из-за повышения пошлин, укрепления евро и сохраняющейся волатильности глобальной политики", - сказала она.

В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение президента США Дональда Трампа ввести в 2025 году пошлины на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины. Трамп в ответ ввел пошлины на импорт из всех стран в 10%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней.

Экспорт из ЕС в США в минувшем году увеличился до 554 млрд евро с 536 млрд евро годом ранее, несмотря на новые американские пошлины, которые составляют 15% для многих европейских товаров. Рост экспорта, однако, был обусловлен высокой активности в первые месяцы года, когда американские компании активизировали закупку товаров, чтобы пополнить склады до подъема пошлин, отмечает The Wall Street Journal. В течение года темпы повышения экспорта замедлялись.

Отвечая в Европарламенте об искусственном интеллекте, Лагард заявила, что ЕЦБ будет внимательно следить за тем, как внедрение ИИ-разработок сказывается на рынке труда. Она отметила, что крупные инвестиции в этот сектор - как в Европе, так и в США - уже дают заметные результаты, однако влияние этого фактора на занятость пока не просматривается.

"Сейчас исследования показывают, что крупные инвестиции приводят к определенному росту производительности, - сказала она. - Но пока мы не видим последствий для рынка труда, а также тех волн увольнений, которых все опасались".

Лагард вновь дала понять, что намерена доработать до конца текущего срока на посту главы ЕЦБ.

"Мой базовый сценарий заключается в том, что потребуется время до конца моего срока, чтобы реализовать и закрепить нашу миссию: достижение ценовой и финансовой стабильности, а также устойчивости евро в цифровой форме", - заявила она.