Уолл-стрит завершила торги среды ростом

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, чему способствовал подъем котировок акций технологических компаний.

Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

"Инвесторы ищут компании, которые смогут использовать ИИ для повышения своей производительности и станут "победителями" в долгосрочной перспективе", - написали аналитики Goldman Sachs.

В среду трейдеры ждали квартальных результатов Nvidia Corp., которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли. Котировки Nvidia выросли на 1,4% по итогам торгов.

Среди других компаний "великолепной семерки" Microsoft Corp. увеличила капитализацию на 3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,3%, Tesla - на 2%, Amazon.com Inc. - на 1%, Apple Inc. - на 0,8%, Alphabet Inc. - на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Axon Enterprise, выпускающая электрошоковые устройства для самообороны. Ее акции подорожали на 17,6% на сильных квартальных результатах компании.

Активный подъем показали также Coinbase Global (+13,5%), Super Micro Computer (+7,9%), Western Digital (+7,5%), AppLovin (+7,2%), Seagate Technology (+6,5%), Intuit (+6,3%).

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy, потерявший 14,3% рыночной стоимости после слабого прогноза на первый квартал 2026 года.

Бумаги криптовалютной Circle Internet Group подскочили в цене на 35,5%. Выручка компании за прошлый квартал превзошла ожидания рынка.

Капитализация Workday Inc., поставляющей облачные приложения для управления персоналом и финансами, увеличилась на 2,2%. Скорректированная прибыль компании за четвертый квартал 2026 фингода оказалась лучше оценок аналитиков.

Котировки Netflix Inc. выросли на 6%, Paramount Skydance Corp. - опустились на 2,2% после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что обновленное предложение Paramount о покупке WBD может оказаться более выгодным, чем предложение Netflix.

Из-за разочаровывающих годовых прогнозов стоимость бумаг производителя солнечных панелей First Solar снизилась на 13,6%, владеющей сетью магазинов товаров для дома Lowe's Cos. - на 5,6%, владельца сети магазинов товаров по сниженным ценам TJX Cos. - на 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,63% и составил 49482,15 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,81% - до 6946,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и завершил торги на отметке 23152,08 пункта.

