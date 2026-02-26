Поиск

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию вокруг застройщика "Самолет": у компании достаточно ликвидности для обслуживания обязательств.

В начале февраля сообщалось, что девелопер обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа. На прошлой неделе стало известно, что правительство РФ не готово поддержать застройщика прямыми субсидиями и отказывает в выделении льготного кредита.

"Слухи о том, что "Самолет" "перестанет летать", сильно преувеличены. Они стали жертвами собственного пиара, когда обратились в бюджет, который повышает налоги, чтобы найти источники покрытия дефицита, за легкими деньгами для покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы. Это была странная история, на самом деле", - заявил Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Мы не видим какой-то критической ситуации у них, ребята заранее собрали деньги, они погасили свои обязательства в феврале - по-моему, 17 млрд рублей у них было. У них была ликвидность достаточная", - добавил глава Сбербанка.

Он отметил, что большинство кредитов "Самолету" - это проектное финансирование, которое полностью обеспечено счетами эскроу.

"Мне все рассказывают о том, как они вот-вот умрут, но я там пока признаков смерти не наблюдаю. Абсолютно рядовая ситуация. Ну да, у компании повышенная долговая нагрузка, но я пока не вижу ничего критичного", - сказал он.

На конец января остатки на счетах "Самолета" составляли 7-8 млрд рублей (как и на конец прошлого года), проектная задолженность - 650 млрд рублей, сумма на счетах эскроу - 400 млрд рублей.

