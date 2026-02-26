"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2026 году может повторить прошлогодний результат, оживившись во второй половине года, считает директор по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.

Компания ранее прогнозировала, что всего в РФ в 2026 г. может быть реализовано 1,5 млн легковых автомобилей и LCV, что на 7% превысит итог 2025 г. План продаж Lada на этот год, который был озвучен "АвтоВАЗом" в январе, составляет 370 тыс. шт. (+9%).

"В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнется 2026 год. К сожалению, он начался ещё хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту ещё хуже", - сказал Костромин на сессии форума ForAuto 2026 в четверг.

"Автостат" ранее сообщал о снижении регистраций легковых Lada в РФ г/г в январе на 28,7%, до 19,7 тыс. шт. При этом общий объем авторынка в прошлом месяце эксперты агентства оценивали в 80,6 тыс. шт. (-9,5% г/г). Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в середине февраля говорил журналистам, что и в феврале продажи Lada пошли слабо. В результате компания снизила план продаж на месяц на 15%.

Костромин в ходе выступления на ForAuto 2026 отметил в качестве позитивного момента, что в текущий год авторынок РФ вошел без давления складов, в то время как в предыдущие годы проблема затоваривания была актуальна. В то же время, признал топ-менеджер "АвтоВАЗа", "без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть".

"Рынок и дальше в первой половине года будет тяжелым, как мы и прогнозировали. Во втором полугодии - есть нюансы, но я все-таки верю в лучшее и в то, что оно будет лучше, чем первая половина года. Рынок, дай Бог, восстановится и будет по итогам года даже чуть лучше, чем в 2025 году. Изначально я прогнозировал, что он будет 1,5 млн шт. Но сейчас, по итогам первых двух месяцев года, соглашусь с коллегами в том, что рынок пока выходит на цифру прошлого года", - резюмировал Костромин.