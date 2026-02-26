Поиск

Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. в четвертом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти в два раза и зафиксировал рекордную выручку в своей истории.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 25 января, составила $43 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, по сравнению с $22,1 млрд, или $0,89 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Выручка поднялась до рекордных $68,1 млрд с $39,3 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте дата-центров составили $62,3 млрд, теперь на него приходится 91,4% общей выручки.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $37,5 млрд при выручке в $66,1 млрд.

Валовая рентабельность Nvidia составила 75% против 73% годом ранее.

По итогам всего прошлого фингода компания увеличила чистую прибыль и выручку на 65%, до $120,1 млрд и $215,9 млрд соответственно.

За минувший фингод компания вернула акционерам $41,1 млрд в виде дивидендов и выкупа акций.

Следующие дивиденды в размере 1 цента на акцию будут выплачены 1 апреля. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 марта.

Nvidia планирует в первом финквартале получить выручку в районе $78 млрд при прогнозе рынка в $72 млрд. Прогноз для валовой рентабельности составляет 75%.

Котировки акций Nvidia на дополнительных торгах в среду выросли всего на 0,2% после публикации отчетности. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 63%, до $4,75 трлн. Nvidia остается самой дорогой компанией в мире.

"Инвесторам теперь мало просто хорошей квартальной отчетности Nvidia, - отметил глава консалтинговой компании Futurum Group Дэниэл Ньюмен. - Отчетность должна быть идеальной".

Nvidia
