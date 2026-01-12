Уолл-стрит выросла в пятницу, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум.

Данные рынка труда США не изменили ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс.

Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75%, оценивается в более 95%, по данным CME Fedwatch.

Верховный суд США в пятницу не сообщил своего решения по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Ожидается, что оно может быть объявлено в среду, 14 января.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал производитель электронных носителей информации Sandisk Corp. (+12,8%).

Акции Intel Corp. подорожали на 10,8% после заявления Трампа о том, что у него состоялась "отличная встреча" с CEO Intel Лип-Бу Таном.

Капитализация энергетической Vistra Corp. увеличилась на 10,5% на новостях о том, что Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заключила соглашение о закупке электроэнергии у трех атомных электростанций Vistra. Котировки Meta повысились на 1,1%.

Рыночная стоимость производителя полупроводникового оборудования Lam Research выросла на 8,7% после того, как аналитики Mizuho повысили прогнозную цену для его акций до $220 с $200.

Бумаги компаний, занимающихся ипотечным кредитованием, строительством жилья и продажей товаров для его ремонта и обустройства, также поднялись в цене после того, как Трамп написал в соцсети Truth Social, что дал своим "представителям" распоряжение купить ипотечные облигации на $200 млрд. Президент США полагает, что это позволит снизить ставки по ипотеке и сделать жилье более доступным. Капитализация строительных PulteGroup, D.R. Horton и Lennar увеличилась на 7,3%, 7,8% и 8,9% соответственно, оператора сети магазинов товаров для дома и ремонта Home Depot - на 4,2%. Акции LoanDepot подорожали на 19,3%, Rocket Companies - на 9,6%, Opendoor Technologies - на 13,1%.

Стоимость бумаг Broadcom повысилась на 3,8%, Tesla - на 2,1%, Alphabet Inc. - на 1%.

Самое большое падение в составе S&P 500 продемонстрировали Las Vegas Sands Corp. (-4,8%), CoStar Group (-4,7%) и Datadog (-4%).

Рыночная стоимость General Motors снизилась на 2,7%. Ранее компания сообщила, что спишет $6 млрд в четвертом квартале в связи с корректировкой плана выпуска электромобилей.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу повысился на 0,48% - до 49504,07 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,65% - до 6966,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,81%, до 23671,35 пункта.

По итогам прошедшей недели S&P 500 прибавил 1,6%, Nasdaq Composite - 1,9%, Dow Jones - 2,3%.