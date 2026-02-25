Поиск

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI.

Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала лицензию на продолжение транзакций с зарубежными дочерними предприятиями компании.

В рамках этой лицензии разрешено продолжать деловые операции, платежи по существующим или новым контрактам или обязательствам.

