Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с судоходством в Финском заливе сейчас оценивается как "абсолютно нормальная", сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин

"Полностью все суда идут по графику. Проблемы нет никакой. Она может возникнуть, потому что как бы мы не знаем, как погода будет развиваться. Коллапса не будет точно, могут быть какие-то небольшие задержки. Те меры, которые мы приняли, они вопросы эти решают", - сказал Никитин.

В пресс-службе Минтранса добавили, что "ситуация в Финском заливе контролируемая, проводки судов идут регулярно, работает сводная ледокольная группировка Росморречфлота и "Росатома".

Ранее из-за сложной ледовой обстановки грузоотправители столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск".