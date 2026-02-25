ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ выступает за открытый доступ банков к системам скидок при оплате товаров на маркетплейсах, но отражение затрат на эти программы должно быть единым для всех кредитных организаций, заявил на конференц-звонке первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Крупные банки в 2025 году выразили недовольство программами лояльности маркетплейсов, которые дают скидки при оплате по картам их дочерних банков, что приводит к оттоку клиентов классических банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила запретить устанавливать разные цены в зависимости от средства платежа. Маркетплейсы в ответ обвинили банки в нарушении принципов конкуренции и пригрозили, что отмена скидок для товаров, оплаченных картами аффилированных банков, может привести к разгону инфляции.

Сейчас предложения сторон обсуждаются представителями министерств, ЦБ, Госдумы, Совфеда и отраслевых ассоциаций. Спор может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка.

"Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместного, консенсусного решения и будем его дотачивать долгие-долгие месяцы, кварталы. Может быть, годы", - сказал Пьянов 25 февраля..

Он отметил, что кешбэк банков составляет 0,7-0,8% от оборота, в то время как у "дочек" маркетплейсов он может достигать 10% и оплачивается за счет материнской компании. По его мнению, банки не хотят подключаться к программе лояльности маркетплейсов, так как эти затраты не окупятся.

"Я не могу сказать о консорциуме банков, но у нас могут быть самые разные интересы и самая разная агрессивность, но мы будем стремиться к искоренению этой неконкурентной практики. И мы поддерживаем открытость доступа к системам скидок, программ лояльности. Мы поддерживаем в выдачах цены корректное информирование, что получает клиент разными платежными инструментами. Но важным элементом является корректное однородное отражение этих затрат на балансе как банков-участников, так и банков, аффилированных с маркетплейсами. У нас нет возможности ее перенести куда-то вверх, переложить на нашего акционера, такая опция есть у банков маркетплейсов. Поэтому мы формулируем единство отражения этого на балансах банков, потому что если условный Озон банк понесет сам эти расходы, то это может измеряться сотнями миллиардов рублей", - отметил Пьянов.