Поиск

ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ выступает за открытый доступ банков к системам скидок при оплате товаров на маркетплейсах, но отражение затрат на эти программы должно быть единым для всех кредитных организаций, заявил на конференц-звонке первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Крупные банки в 2025 году выразили недовольство программами лояльности маркетплейсов, которые дают скидки при оплате по картам их дочерних банков, что приводит к оттоку клиентов классических банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила запретить устанавливать разные цены в зависимости от средства платежа. Маркетплейсы в ответ обвинили банки в нарушении принципов конкуренции и пригрозили, что отмена скидок для товаров, оплаченных картами аффилированных банков, может привести к разгону инфляции.

Сейчас предложения сторон обсуждаются представителями министерств, ЦБ, Госдумы, Совфеда и отраслевых ассоциаций. Спор может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка.

"Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместного, консенсусного решения и будем его дотачивать долгие-долгие месяцы, кварталы. Может быть, годы", - сказал Пьянов 25 февраля..

Он отметил, что кешбэк банков составляет 0,7-0,8% от оборота, в то время как у "дочек" маркетплейсов он может достигать 10% и оплачивается за счет материнской компании. По его мнению, банки не хотят подключаться к программе лояльности маркетплейсов, так как эти затраты не окупятся.

"Я не могу сказать о консорциуме банков, но у нас могут быть самые разные интересы и самая разная агрессивность, но мы будем стремиться к искоренению этой неконкурентной практики. И мы поддерживаем открытость доступа к системам скидок, программ лояльности. Мы поддерживаем в выдачах цены корректное информирование, что получает клиент разными платежными инструментами. Но важным элементом является корректное однородное отражение этих затрат на балансе как банков-участников, так и банков, аффилированных с маркетплейсами. У нас нет возможности ее перенести куда-то вверх, переложить на нашего акционера, такая опция есть у банков маркетплейсов. Поэтому мы формулируем единство отражения этого на балансах банков, потому что если условный Озон банк понесет сам эти расходы, то это может измеряться сотнями миллиардов рублей", - отметил Пьянов.

Дмитрий Пьянов ВТБ Эльвира Набиуллина Госдума Озон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

 Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

Силуанов не исключил некоторого смещения показателей бюджета 2026 г. из-за внешней конъюнктуры

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });