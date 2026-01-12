Рубль утром лишь слегка опускается в паре с юанем на МосБирже

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль слегка опускается на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2285 руб. (+0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 6,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России в I полугодии будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день. С учетом ранее анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Курс валютной пары юань/рубль пока останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, постепенно смещаясь к его нижней границе на текущей неделе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Крепость рубля в начале первого квартала года обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортеров, указывает эксперт. В первом квартале 2026 года эта тенденция, по его мнению, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жесткой денежно-кредитной политики.

Однако, говорится в материале Попова, в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последние месяцы. Наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года данный фактор может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, отмечает он.

"Тем не менее считаем, что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На текущей неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - пишет аналитик банка ПСБ в обзоре.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо понижаются в понедельник утром после уверенного подъема в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране. В пятницу эталонные сорта нефти Brent и WTI выросли более чем на 2%, при этом стоимость барреля Brent поднялась на закрытие рынка до максимума с 24 декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составила $63,33 за баррель, что на 0,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,03%, до $59,09 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Рынок опасается сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в Иране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке сдерживают повышение цен.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.