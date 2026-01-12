Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии снизились на 0,5%

снизился на 0,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии ожидаемо просел из-за дивидендных отсечек в индексных бумагах "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", но общий настрой остается нейтральным на фоне позитивных сигналов с сырьевых рынков, сохраняющейся геополитической напряженности и затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского конфликта.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2710,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 1091,41 пункта; лидируют в снижении котировки "ЛУКОЙЛа" (-5,3%), "Роснефти" (-1,9%), "Аэрофлота" (-0,7%). Дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев 2025 года составляют 397 рублей на бумагу, у "Роснефти" - 11,56 рубля на акцию.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 31 декабря, составляет 78,2267 рубля (+78,01 копейки).

Подорожали акции "Русала" (+3,2%), "Норникеля" (+1,3%), "Полюса" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,1% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), бумаги ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит, мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, поводов для роста рынка акций пока нет.

Российский рынок акций начал новый год слабо, потеряв за прошедшие торговые дни января 1,5% по индексам. Причины прежние: ухудшение геополитической ситуации и слабые надежды на ускоренное снижение процентных ставок в ближайшее время. В понедельник снижение продолжилось из-за дивидендных "гэпов" в бумагах "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", в результате чего рынок может протестировать на прочность сильную поддержку 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем не менее фактором поддержки выступают события в Иране и Венесуэле, из-за чего цена Brent поднялась к зоне сопротивления $63,5-64 за баррель. Более сильная преграда лежит в районе $65 за баррель, и пока нет драйверов для ее пробоя. Скорее всего, подъем нефти носит краткосрочный характер, поэтому с покупками акций "нефтянки" не стоит спешить, считает Соколов.

Золото и другие драгметаллы продолжают расти в цене из-за своей привлекательности в инвестиционных целях. Рисковым инвесторам имеет смысл призадуматься о спекулятивной покупке акций "Полюса" и "Норникеля" с целью "поймать пару процентов", считает Соколов. Среднесрочно же эти бумаги стоит продолжать держать, пододвигая "стопы" повыше из-за рисков коррекции в перегретых драгметаллах, полагает аналитик компании "Алор брокер".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, ввиду "отсечек" тяжелоовесов индекс МосБиржи останется в коридоре 2700-2750 пунктов.

На прошлой неделе на российском рынке акций преобладали сдержанно негативные настроения. Давлению на основные ключевые "фишки" способствовали события вокруг Венесуэлы, затуманивающие ближайшие перспективы как нефтяного рынка в целом, так и экономической активности в стране, особенно учитывая вступление в силу изменений в законодательстве. Техническим негативом выступили дивидендные "отсечки" ("Татнефть", "ИКС 5"). В итоге за праздничную декаду индекс МосБиржи опустился в диапазон 2700-2750 пунктов. В понедельник, учитывая "отсечки" в "ЛУКОЙЛе" и "Роснефти", а также дефицит значимых новостей, индекс МосБиржи продолжит движение в рамках 2700-2750 пунктов. В целом пока повода для развития отката рынка в целом не видно, можно рассчитывать на смещение спроса с "нефтянки" в другие ключевые бумаги, и в первую очередь в акции компаний цветмета ("Норникель", "Русал", "Полюс"), считает Локтюхов.

В США в минувшую пятницу, 9 января, индексы акций выросли на 0,5-0,8%, при этом S&P 500 обновил рекорд (+0,7%, до 6966,3 пункта).

Данные рынка труда США не изменили ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тысяч

Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75%, оценивается в более 95%, по данным CME Fedwatch.

Верховный суд США в пятницу не сообщил своего решения по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Ожидается, что оно может быть объявлено в среду, 14 января.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,9%).

В Японии в понедельник отмечается День совершеннолетия, в связи с чем биржи страны закрыты.

Спрос на акции китайских компаний остается высоким на фоне прогресса страны в развитии ключевых технологий и ожиданий дальнейшей поддержки экономики, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам также оказывают оптимизм в отношении ИИ-сектора и снижение дефляционных рисков в Китае.

В среду трейдеры ждут данных о внешней торговле КНР за декабрь, которые могут помочь им в оценке состояния ее экономики.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после роста на фоне ситуации в Иране.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,02% до $63,33 за баррель (+2,2% в пятницу), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03% до $59,09 за баррель (+2,4% в пятницу).

Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке сдерживают повышение цен.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.