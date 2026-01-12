Поиск

ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%, сообщило Министерство национальной экономики. Основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство, торговля.

В частности, индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%, обрабатывающий сектор вырос на 6,4%.

"Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%", - говорится в сообщении.

Также наблюдается рост в отрасли транспорта и складирования на уровне 20,4%, строительной отрасли - 15,9%, торговле - 8,9%.

"Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве (7,8%) и в животноводстве (3,3%). В сфере информации и связи рост составил 3,6%", - уточнили в ведомстве.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сказал газете "Туркестан", что экономика Казахстана в 2025 году выросла более чем на 6%, а ВВП пересек отметку в $300 млрд. Нацбанк страны ожидал увеличения показателя в 2025 году на 5,5-6,5%.

За 11 месяцев 2025 года ВВП Казахстана вырос на 6,4%. По словам заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, рост ВВП Казахстана по итогам 2025 года ожидался на уровне 6,3-6,5%,

В 2024 году рост ВВП Казахстана составил 4,8%.

