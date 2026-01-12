Поиск

Объем торгов на фондовых биржах материкового Китая достиг рекорда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем торгов на фондовых биржах материкового Китая в понедельник достиг рекордных 3,6 трлн юаней ($516 млрд).

Эксперты отмечают формирование "бычьего" тренда на китайском рынке акций благодаря мерам поддержки экономики со стороны властей и быстрому развитию технологий искусственного интеллекта.

Предыдущий рекорд объема торгов на биржах Шанхая и Шэньчжэня - 3,48 трлн юаней - был поставлен в октябре 2024 года, отмечает The Wall Street Journal.

Китайский рынок акций начал 2026 год на позитивной ноте, индекс Shanghai Composite прибавил в этом году уже почти 5%, Shenzhen Composite - 7,3%. В понедельник индексы выросли на 1,1% и 2,1% соответственно.

Ралли подпитывается целым рядом факторов, отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. Развитие ИИ, технологическая самодостаточность КНР, улучшение корпоративных прибылей, правительственные меры стимулирования экономики, а также активизация листингов в Гонконге - все это поддерживает фондовый рынок материкового Китая, говорит она.

В 2026 году в КНР начинает действовать новый пятилетний план развития экономики, в связи с чем могут быть запущены крупные новые проекты, отмечают аналитики BNP Paribas. Они ожидают увеличения спроса индивидуальных инвесторов внутри страны на акции, указывая, что в настоящее время соотношение сбережений домохозяйств в наличных и депозитах к капитализации фондового рынка КНР по-прежнему выше уровней, наблюдавшихся в предыдущие периоды "бычьего" тренда.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность РФ в 2025 г. выросла примерно на 3%

 Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность РФ в 2025 г. выросла примерно на 3%

Погрузка на сети РЖД в в 2025 году снизилась на 5,6%

Золото обновило ценовой рекорд, вплотную приблизившись к $4,6 тыс. за унцию

 Золото обновило ценовой рекорд, вплотную приблизившись к $4,6 тыс. за унцию

"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

 "АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

"Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай

 "Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай

Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

 Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

 ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 16 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });