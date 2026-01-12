Объем торгов на фондовых биржах материкового Китая достиг рекорда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем торгов на фондовых биржах материкового Китая в понедельник достиг рекордных 3,6 трлн юаней ($516 млрд).

Эксперты отмечают формирование "бычьего" тренда на китайском рынке акций благодаря мерам поддержки экономики со стороны властей и быстрому развитию технологий искусственного интеллекта.

Предыдущий рекорд объема торгов на биржах Шанхая и Шэньчжэня - 3,48 трлн юаней - был поставлен в октябре 2024 года, отмечает The Wall Street Journal.

Китайский рынок акций начал 2026 год на позитивной ноте, индекс Shanghai Composite прибавил в этом году уже почти 5%, Shenzhen Composite - 7,3%. В понедельник индексы выросли на 1,1% и 2,1% соответственно.

Ралли подпитывается целым рядом факторов, отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. Развитие ИИ, технологическая самодостаточность КНР, улучшение корпоративных прибылей, правительственные меры стимулирования экономики, а также активизация листингов в Гонконге - все это поддерживает фондовый рынок материкового Китая, говорит она.

В 2026 году в КНР начинает действовать новый пятилетний план развития экономики, в связи с чем могут быть запущены крупные новые проекты, отмечают аналитики BNP Paribas. Они ожидают увеличения спроса индивидуальных инвесторов внутри страны на акции, указывая, что в настоящее время соотношение сбережений домохозяйств в наличных и депозитах к капитализации фондового рынка КНР по-прежнему выше уровней, наблюдавшихся в предыдущие периоды "бычьего" тренда.