Поиск

Французская сахарная компания Sucden не имеет планов по продаже российского бизнеса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Французская сахарная компания Sucden не намерена уходить из РФ, планов по продаже российского бизнеса нет.

"Сообщаем официально: информация о планах продажи российских дочерних компаний не соответствует действительности. Таких планов нет", - говорится в сообщении компании. Так, ООО "СДС" (российская "дочка" Sucden) прокомментировала "появляющиеся в прессе публикации о якобы ведущихся переговорах по продаже".

"Компания продолжает работу в штатном режиме, последовательно реализуя утвержденную стратегию развития на российском рынке. Наш приоритет - устойчивость бизнеса, выполнение обязательств и долгосрочное сотрудничество с клиентами и партнерами", - говорится в сообщении.

Заявление гендиректора российской "дочки" Sucden Этьена Пеллетье опубликовал также Союзроссахар. "Компания не намерена продавать свои российские активы", - сказал он.

В пятницу газета "Известия" сообщила, что Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden. Речь о четырех заводах совокупным объемом производства более 800 тыс. тонн белого сахара в год, а также более 250 тыс. га сельхозземель, которые эксперты оценивают в 50-65 млрд рублей.

В РФ компании принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод "Атмис" в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае.

Sucden РФ Франция СДС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французская сахарная компания Sucden не имеет планов по продаже российского бизнеса

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });