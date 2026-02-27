Французская сахарная компания Sucden не имеет планов по продаже российского бизнеса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Французская сахарная компания Sucden не намерена уходить из РФ, планов по продаже российского бизнеса нет.

"Сообщаем официально: информация о планах продажи российских дочерних компаний не соответствует действительности. Таких планов нет", - говорится в сообщении компании. Так, ООО "СДС" (российская "дочка" Sucden) прокомментировала "появляющиеся в прессе публикации о якобы ведущихся переговорах по продаже".

"Компания продолжает работу в штатном режиме, последовательно реализуя утвержденную стратегию развития на российском рынке. Наш приоритет - устойчивость бизнеса, выполнение обязательств и долгосрочное сотрудничество с клиентами и партнерами", - говорится в сообщении.

Заявление гендиректора российской "дочки" Sucden Этьена Пеллетье опубликовал также Союзроссахар. "Компания не намерена продавать свои российские активы", - сказал он.

В пятницу газета "Известия" сообщила, что Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden. Речь о четырех заводах совокупным объемом производства более 800 тыс. тонн белого сахара в год, а также более 250 тыс. га сельхозземель, которые эксперты оценивают в 50-65 млрд рублей.

В РФ компании принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод "Атмис" в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае.