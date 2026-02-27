Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал журналистам владелец ММК Виктор Рашников.

При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет компаниям отрасли полноценно развиваться и инвестировать, добавил он.

"Мы работали на уровне (загрузки - ИФ) 70%. Но это не самое главное, самое главное, что мы потеряли совершенно в прибыли. Себестоимость выросла - это естественно, выросли все монополии (тарифы монополий - ИФ), а цена (металла - ИФ) стала ниже. И если раньше отгружали, по крайней мере наши коллеги, на экспорт, сейчас они на экспорт не грузят, сейчас все собрались на российской территории. Это все привело к тому, что практически отработали (с рентабельностью на конец 2025 года - ИФ) в 2-3%. Для того чтобы черной металлургии развиваться и инвестировать, надо иметь 20% и выше рентабельность", - считает он.

Рашников добавил, что снижение себестоимости за счет ввода новой коксовой батареи позволило отработать с положительной рентабельностью, "иначе компания была бы в минусовом поле".

Владелец ММК напомнил, что комбинат активно развивает проекты в машиностроительной отрасли. Так, например, после запуска в этом году второй очереди цеха стальных валков, комбинат полностью закроет собственные потребности и 30-40% потребностей внутреннего рынка.

В целом рентабельность машиностроительного комплекса ММК составит около 25%, сказал Рашников.

ММК 26 февраля раскрыл отчетность по МСФО, согласно которой рентабельность по EBITDA в 2025 году составила 13,2%.