Сбор зерна в РФ в 2025 году составил 141,15 млн т, в том числе 91,1 млн т пшеницы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал итоговые цифры по уборке урожая в РФ в 2025 году.

Сбор зерна составил 141,15 млн тонн, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

По данным Росстата, сбор озимой пшеницы в прошлом году составил 61,7 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2024 году, яровой - 29,3 млн тонн против 25,9 млн тонн.

Ржи было собрано 1 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году, ячменя - 19,7 млн тонн против 16,7 млн тонн, кукурузы - 14,8 млн тонн против 13,9 млн тонн, гречихи - 926 тыс. тонн против 1,2 млн тонн. Овса собрано 3,8 млн тонн против 3 млн тонн, проса - 352 тыс. тонн против 324 тыс. тонн, риса - 1,24 млн тонн против 1,26 млн тонн соответственно.

Сбор зернобобовых культур вырос до 7,9 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее. В том числе гороха собрано 5,7 млн тонн против 3,8 млн тонн.

Урожай масличных культур составил 34,4 млн тонн против 30,2 млн тонн. В том числе подсолнечника собрано 17,5 млн тонн против 16,9 млн тонн в 2024 году, сои - 9 млн тонн против 7,1 млн тонн, рапса - 5,5 млн тонн против 4,7 млн тонн соответственно.

Урожай сахарной свеклы вырос до 48,9 млн тонн с 45,1 млн тонн в 2024 году, льна-долгунца (в пересчете на волокно) - увеличился до 29,6 тыс. тонн с 25,9 тыс. тонн.

По данным Росстата, урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2025 году выросла до 34,4 ц/га с 27,9 ц/га в 2024 году, в том числе пшеницы - до 34,3 ц/га с 29,4 ц/га. Урожайность масличных в целом повысилась до 17,1 ц/га с 16,3 ц/га, однако подсолнечника - снизилась до 16,6 ц/га с 17,6 ц/га годом ранее. Сахарной свеклы собрано по 414 центнеров с гектара против 392 ц/га в 2024 году.