Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ с 17 по 24 февраля (8 дней) снизились на 3,8%, сообщил Росстат в пятницу.

Это произошло впервые с конца сентября 2025 года. Тогда за неделю с 30 сентября по 6 октября снижение составило 0,1%.

Остальная плодоовощная продукция продолжала дорожать. Лидерство сохраняет морковь, но ее "догоняют" помидоры.

Так, за 8 дней цены на морковь выросли на 2,6% (на 2,4% с 10 по 16 февраля), на помидоры - на 2,5% (на 0,4%), картофель - на 1,4% (на 1,1%), бананы - на 0,9% (на 0,5%), капусту - на 0,7% (на 0,5%), лук - на 0,5% (на 0,4%), яблоки - на 0,4% (на 0,3%), свеклу - на 0,3% (на 0,1%).

В целом плодоовощная продукция подорожала в РФ на 0,1% (на 0,7%).

В результате с начала года рост цен на огурцы составил 37,9%, помидоры - 22,4%, морковь - 15,9%, картофель - 14,2%, капусту - 10,2%, свеклу - 8,1%, лук - 6,3%, яблоки - 5,8%, бананы - 4,5%.

18 февраля Росстат сообщал, что 10 по 16 февраля огурцы в рознице подорожали на 0,9%.

ФАС в свою очередь вслед за проверкой ценообразования на тепличные овощи у производителей начала анализ цен на огурцы среди крупнейших торговых сетей.