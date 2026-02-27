Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Проведение ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей намечено на 26 марта 2026 года, сообщил вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

Он сказал об этом на объединенном заседании правления Челябинской областной общественной организации и объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" в Магнитогорске.

Ранее глава бизнес-объединения Александр Шохин сообщал, что площадкой для проведения съезда в этом году - юбилейном для РСПП, которому исполняется 35 лет, - станет Национальный центр "Россия". Традиционно союз ожидает участия в съезде президента Владимира Путина, отмечал он.

В 2025 году съезд РСПП состоялся 18 марта в Московском международном доме музыки.