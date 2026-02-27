"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" сейчас не поставляет электроэнергию в Китай, сохранявшиеся небольшие объемы экспорта прекратились в январе 2026 года, сообщила член правления компании Александра Панина на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

При этом компания не исключает возобновление экспорта в будущем, на это, в частности, будет влиять ситуация с водностью ГЭС на Дальнем Востоке, отметила Панина.

Она также не исключила возможность импорта электроэнергии из Китая в Россию.

Панина также сказала, что экспорт российской электроэнергии остается стабильным и что "Интер РАО" ставит целью в 2026 году сохранить объемы экспорта на уровне 2025 года.

Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 306,5 млн кВт.ч, сообщало Главное таможенное управление КНР.

Китай ранее был одним из основных направлений экспорта электроэнергии из России. Но в конце 2023 года поставки в КНР стали ограничиваться из-за роста энергопотребления в дальневосточных регионах России. По итогам 2023 года экспорт электроэнергии из России в Китай упал до 3,1 млрд кВт.ч против 4,6 млрд кВт.ч в 2022 году и в дальнейшем продолжил последовательное снижение.

По данным "Коммерсанта", с января 2026 года Китай полностью прекратил покупки электроэнергии из России, так как экспортные цены превысили внутренние.

Экспорт электроэнергии из России в 2025 году снизился на 12,8%, до 7,44 млрд кВт.ч. Большая часть экспортных поставок электроэнергии в 2025 году пришлась на Казахстан и Монголию, сообщала ранее "Интер РАО".

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в России.