Поиск

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" сейчас не поставляет электроэнергию в Китай, сохранявшиеся небольшие объемы экспорта прекратились в январе 2026 года, сообщила член правления компании Александра Панина на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

При этом компания не исключает возобновление экспорта в будущем, на это, в частности, будет влиять ситуация с водностью ГЭС на Дальнем Востоке, отметила Панина.

Она также не исключила возможность импорта электроэнергии из Китая в Россию.

Панина также сказала, что экспорт российской электроэнергии остается стабильным и что "Интер РАО" ставит целью в 2026 году сохранить объемы экспорта на уровне 2025 года.

Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 306,5 млн кВт.ч, сообщало Главное таможенное управление КНР.

Китай ранее был одним из основных направлений экспорта электроэнергии из России. Но в конце 2023 года поставки в КНР стали ограничиваться из-за роста энергопотребления в дальневосточных регионах России. По итогам 2023 года экспорт электроэнергии из России в Китай упал до 3,1 млрд кВт.ч против 4,6 млрд кВт.ч в 2022 году и в дальнейшем продолжил последовательное снижение.

По данным "Коммерсанта", с января 2026 года Китай полностью прекратил покупки электроэнергии из России, так как экспортные цены превысили внутренние.

Экспорт электроэнергии из России в 2025 году снизился на 12,8%, до 7,44 млрд кВт.ч. Большая часть экспортных поставок электроэнергии в 2025 году пришлась на Казахстан и Монголию, сообщала ранее "Интер РАО".

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в России.

Александра Панина Интер РАО Китай Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });