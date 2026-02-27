Поиск

Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в январе 2026 года составило 66,615 млрд куб. м, что на 6,5% выше прошлогоднего уровня (62,533 млрд куб. м), сообщает Росстат. Среди январских результатов последних лет это максимальный показатель за последние четыре года – немного больше было в январе-2022 (69,7 млрд куб. м). Во многие более ранние годы добыча была заметно ниже ныне достигнутой: в 2020, 2018, в 2017 годах и так далее.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" – это прежде всего "Газпром") – 57,6 млрд куб. м (на 8% выше января 2025 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") – 9 млрд куб. м (примерно на прошлогоднем уровне).

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и производства газа. Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был определено стимулирующим.

По данным "Системного оператора ЕЭС", в январе 2025 года средняя температура воздуха по России была на 8 градусов Цельсия ниже, чем годом ранее и на 2 градуса ниже климатической нормы. "Газпром" сообщил, что в январе установил новый исторический рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения. По оперативным данным, российским потребителям направлено 51,275 млрд куб. м газа. При этом 14 дней подряд - с 15 по 28 января - поставки шли на максимальных для этих суток уровнях.

По предварительным данным, в феврале температура воздуха в стране также была на 2 градуса ниже нормы, что может оказать поддержку потреблению и производству газа. При этом добычная статистика не дает полной картины исполнения баланса по стране, так как зимой активно расходуются запасы из подземных хранилищ. Необходимость восполнения запасов газа в ПХГ обеспечит дополнительный спрос и в летний период.

Выработка тепловых электростанций в январе выросла на 2,63%. Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в январе - на прошлогоднем уровне.

В 2025 году в России было добыто 663 млрд куб. м газа, в 2024 - 685 млрд куб. м. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2026 году запланировано на уровне 690 млрд куб. м.

Росстат
