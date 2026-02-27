Поиск

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации

Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс, заявил Максим Решетников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес сейчас не понимает, где находится черта в спорах о приватизации, это мешает ему планировать долгосрочное развитие, поправки в Гражданский кодекс (ГК) о сроках исковой давности в 10 лет в этом вопросе являются консолидированной позицией правительства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, проходящем в пятницу в Великом Новгороде.

Министр представил законопроект с внесением поправок в ГК, прописывающих сроки исковой давности в 10 лет при спорах о приватизации.

"Сейчас экономика проходит весьма сложный этап. Поэтому для сохранения бизнеса в текущем режиме перед очень многими собственниками встают вопросы: либо о его докапитализации, либо о долгосрочном отказе от выплаты дивидендов, о сложных переговорах с банками по реструктуризации долгов и дополнительных личных гарантиях. Принимать такие решения можно только при полной уверенности в долгосрочности владения своим активом", - сказал министр.

"И это все на фоне новостей об изъятии частных предприятий сделать крайне затруднительно. Применяемые при оспаривании приватизации критерии и подходы затрагивают широкий круг собственников, включая МСП, а также инвесторов, которые финансово вложились в те или иные активы. Они не понимают, где проходит черта... В итоге зона неопределенности распространяется на всю экономику. В этих условиях удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, становится такой же первоочередной задачей, как и поиск и привлечение новых инвестиций", - заявил Решетников.

"Главный принцип - стабильность гражданского оборота. Именно сейчас государство должно послать сигнал участникам оборота о безусловной приверженности этому принципу. Такой сигнал был дан президентом весной прошлого года на встрече с бизнес-сообществом РСПП и летом на Петербургском экономическом форуме. Президент заявил о необходимости "раз и навсегда закрыть этот вопрос". И цитирую: что "ещё худшим решением будет сейчас начать всё назад забирать... нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода", - напомнил министр поручение президента.

"Наше предложение достаточно простое. В 217 статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть 3 года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет", - заявил Решетников.

"Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляется 10-летний срок давности - это та самая гарантия, о которой говорил президент", - подчеркнул министр.

"При этом в законопроекте нами напрямую не упомянут тезис о добросовестности приобретения имущества. Увязка применения исковой давности с добросовестностью означала бы сигнал бизнесу об избирательности данной нормы. Кроме того, критерии добросовестности, как мы понимаем их сейчас, очевидно не совпадают с представлениями о добросовестности 30-летней давности", - отметил Решетников.

"Добросовестность, упомянутую в поручении президента, необходимо рассматривать в контексте сказанного им на ПМЭФе. Когда он подчеркнул, что нормативная база должна быть сформирована по всем событиям подобного рода, что эта тема должна быть закрыта раз и навсегда, "на всю оставшуюся жизнь", - сказал министр.

Вопрос о возможности изъятия без сроков давности имущества, приобретенного коррупционным, то есть недобросовестным путем, по словам Решетникова, ранее уже разрешен Конституционным судом и законопроектом не затрагивается.

"Дальнейшее неисполнение прямого поручения президента формирует у бизнеса восприятие, что стабильность гражданского оборота не в приоритете экономической политики государства", - отметил глава Минэкономразвития.

"Предлагаемое нами решение является консолидированной позицией правительства РФ. Оно поддержано министерством юстиции, Минфином. Оно даст четкий сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия, развивали и поддерживали коллективы долгие годы", - сказал Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
