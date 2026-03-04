Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Государственная Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) подписала контракты на поставку нефти и нефтепродуктов с трейдерами, которые занимаются их сбытом на рынке США, сообщает компания в официальном телеграм-канале.

В заявлении конкретные контрагенты не названы.

"Венесуэла подтверждает свою приверженность стабильности международного энергетического рынка и заявляет о себе как о надежном поставщике, способствующем достижению баланса, необходимого для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Страна вновь подчеркивает необходимость создания свободной от санкций нефтегазовой отрасли для увеличения национального производства и укрепления международной торговли", - говорится в сообщении.