Поиск

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива
Фото: Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Крупные нефтехранилища в Саудовской Аравии быстро заполняются, поскольку ключевой экспортный маршрут через Ормузский пролив фактически остается закрытым для судоходства, свидетельствуют данные аналитической компании Kayross.

В миреИран заявил о полном контроле над Ормузским проливомИран заявил о полном контроле над Ормузским проливомЧитать подробнее

Терминал Джуайма (Ju Aymah) на восточном побережье практически исчерпал свободные мощности для хранения еще 1 марта, написал главный аналитик и сооснователь Kayross Антуан Хальф в LinkedIn. Кроме того, были заполнены четыре из шести резервуаров на нефтеперерабатывающем комплексе Рас-Танура (Ras Tanura), который был остановлен после атак Ирана на текущей неделе.

Ирак уже начал сокращать добычу на крупнейших месторождениях из-за закрытия Ормузского пролива. По данным на 3 марта, свободных мощностей на терминале Басра (Basra) было достаточно для приема нефти в объеме, соответствующем менее чем двум дням экспорта, написал Хальф.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, располагает очень небольшим количеством резервуаров в сравнении с объемами добычи и экспорта, отметил эксперт.

"Низкая ёмкость нефтехранилищ в Ираке является структурной уязвимостью, - написал Хальф. - Неудивительно, что он первым пал жертвой блокады Ормузского пролива".

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море в связи с фактическим закрытием Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Компания располагает нефтепроводом, позволяющим транспортировать нефть в объеме порядка 5 млн баррелей в сутки с месторождений на востоке страны к побережью Красного моря на западе. По словам источников агентства, Aramco выясняет у азиатских клиентов, готовы ли они забирать нефть из Янбу.

По данным Kayross, которая использует спутниковые данные для анализа ситуации на энергетическом рынке, совокупная ёмкость наземных нефтехранилищ у пяти стран - производителей нефти Персидского залива составляет порядка 350 млн баррелей. На 1 марта они были заполнены наполовину.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Saudi Aramco Ирак Иран ОПЕК Ормузский пролив Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

NYT сообщила о серьезном повреждении ряда объектов ракетной программы Ирана

Иранский корабль затонул в водах Шри-Ланки

Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США

Куба предъявила обвинения экипажу перехваченного у берегов страны катера из США

Военные Израиля заявили, что преемник Хаменеи тоже станет целью для них

 Военные Израиля заявили, что преемник Хаменеи тоже станет целью для них

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

 Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Саудовская Аравия перехватила две иранские крылатые ракеты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8569 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 334 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });