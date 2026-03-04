Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Фото: Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Крупные нефтехранилища в Саудовской Аравии быстро заполняются, поскольку ключевой экспортный маршрут через Ормузский пролив фактически остается закрытым для судоходства, свидетельствуют данные аналитической компании Kayross.

Терминал Джуайма (Ju Aymah) на восточном побережье практически исчерпал свободные мощности для хранения еще 1 марта, написал главный аналитик и сооснователь Kayross Антуан Хальф в LinkedIn. Кроме того, были заполнены четыре из шести резервуаров на нефтеперерабатывающем комплексе Рас-Танура (Ras Tanura), который был остановлен после атак Ирана на текущей неделе.

Ирак уже начал сокращать добычу на крупнейших месторождениях из-за закрытия Ормузского пролива. По данным на 3 марта, свободных мощностей на терминале Басра (Basra) было достаточно для приема нефти в объеме, соответствующем менее чем двум дням экспорта, написал Хальф.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, располагает очень небольшим количеством резервуаров в сравнении с объемами добычи и экспорта, отметил эксперт.

"Низкая ёмкость нефтехранилищ в Ираке является структурной уязвимостью, - написал Хальф. - Неудивительно, что он первым пал жертвой блокады Ормузского пролива".

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море в связи с фактическим закрытием Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Компания располагает нефтепроводом, позволяющим транспортировать нефть в объеме порядка 5 млн баррелей в сутки с месторождений на востоке страны к побережью Красного моря на западе. По словам источников агентства, Aramco выясняет у азиатских клиентов, готовы ли они забирать нефть из Янбу.

По данным Kayross, которая использует спутниковые данные для анализа ситуации на энергетическом рынке, совокупная ёмкость наземных нефтехранилищ у пяти стран - производителей нефти Персидского залива составляет порядка 350 млн баррелей. На 1 марта они были заполнены наполовину.