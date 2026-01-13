Поиск

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

По оценке EIA, по итогам прошлого года баррель Brent подешевел на $11,52

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,08 до $55,87 за баррель, следует из данных ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Ведомство также представило оценку средней цены Brent по итогам 2025 года - $69,04 за баррель, что всего на $0,13 выше прогноза, сделанного в декабре ($68,91 за баррель).

Таким образом, по оценке EIA, по итогам прошлого года баррель Brent подешевел на $11,52 (в 2024-м средняя цена составила $80,56 за баррель).

Стоимость WTI за год снизилась на $11,2 за баррель: с $76,6 за баррель в 2024-м до $65,4 за баррель в 2025-м. В наступившем году EIA ожидает дальнейшего снижения стоимости данного сорта нефти - до $52,21 за баррель.

Тренд на снижение нефтяных котировок в Минэнерго США объясняют превышением предложения над спросом и последующим ростом мировых запасов, в том числе в 2027 году "хоть и более медленными темпами".

Первая оценка EIA стоимости Brent в 2027 году - $54,02 за баррель, WTI - $50,36 за баррель.

