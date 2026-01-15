ФАС разрешила "Прямым инвестициям" приобрести 80% Ипсос Комкон", входившей во французскую Ipsos

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по приобретению АО "Прямые инвестиции" 80% долей в уставном капитале ООО "Ипсос Комкон", ранее являвшейся дочерней структурой зарегистрированной во Франции исследовательской и консалтинговой компании Ipsos.

"Приобретаемая компания занимается исследованием конъюнктуры рынка. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке", - говорится в сообщении ФАС о положительном решении на ходатайство "Прямых инвестиций".

Зарегистрированное в Москве АО Прямые инвестиции", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит предпринимателю Андрею Малышеву, ранее возглавлявшему консалтинговую компанию WS Capital LLC. Основными видами деятельности "Прямых инвестиций" является управление компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, инвестиции в ценные бумаги, а также венчурные инвестиции.

ООО "Ипсос Комкон", согласно ЕГРЮЛ, ранее принадлежала международной маркетингово-исследовательской компании Ipsos со штаб-квартирой в Париже. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 962 млн рублей против 476 млн рублей годом ранее, выручка - 4,3 млрд рублей (в 2023 году - 3,4 млрд рублей). На сайте "Ипсос Комкон" указано, что компания проводит маркетинговые исследования и занимается разработкой собственных программных продуктов для автоматизации работы с большими базами данных.