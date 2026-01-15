Поиск

OpenAI заключила соглашение о покупке вычислительных мощностей у Cerebras на $10 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подписала соглашение о покупке вычислительных мощностей у стартапа Cerebras Systems, инвестором которого является ее главный исполнительный директор Сэм Альтман.

Как говорится в сообщении OpenAI, интеграция решений Cerebras в экосистему вычислительных мощностей компании позволит ускорить отклик ее ИИ-моделей. В общей сложности OpenAI закупит у Cerebras вычислительные мощности в объеме до 750 мегаватт в течение трех лет.

Сумма сделка составит более $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Cerebras разрабатывает чипы, которые, как утверждают в компании, ускоряют работу генеративного ИИ лучше, чем чипы отраслевого лидера Nvidia Corp. Альтман лично является инвестором компании. В 2017 году OpenAI и Cerebras уже рассматривали возможность партнерства.

OpenAI Cerebras Сэм Альтман
