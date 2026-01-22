OpenAI хочет привлечь не менее $50 млрд при оценке $750-830 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI хочет привлечь не менее $50 млрд в рамках инвестраунда с оценкой $750-830 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждение раунда находится на ранней стадии, и сумма может измениться, отмечает агентство. Предыдущий прошел осенью минувшего года, оценка тогда составила $500 млрд.

По словам источников Bloomberg, глава компании Сэм Альтман недавно посетил Ближний Восток, где провел переговоры с крупными инвесторами, включая ведущие фонды с госучастием в Абу-Даби.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что OpenAI провела переговоры с Amazon.com Inc. о привлечении не менее $10 млрд.

В ближайшие годы OpenAI обещала потратить более $1,4 трлн на ИИ-инфраструктуру.