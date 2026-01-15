Подразделение BAT в ЮАР прекратит производство сигарет из-за нелегалов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подразделение British American Tobacco Plc (ВАТ) в ЮАР прекращает выпуск сигарет в стране, поскольку активный рынок нелегальных табачных изделий делает такую работу нерентабельной, сообщило подразделение.

Производство будет свернуто к концу года. Поставки на местный рынок будут обеспечиваться за счет импорта.

На единственном оставшемся в ЮАР производственном предприятии BAT, работающем с 1975 года, трудятся около 230 сотрудников. В последнее время предприятие работало на 35% мощности.

ЮАР недополучает налоги в размере около 28 млрд рэндов ($1,6 млрд) в год из-за продажи нелегальных табачных изделий. По словам Джонни Молото, отвечающего в BAT за взаимодействие с южноафриканскими регуляторами, 18% сигарет в стране продаются по 10 рэндов за пачку - притом что минимальная ставка налога составляет порядка 26 рэндов за пачку.

