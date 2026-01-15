Таиланд одобрил семь проектов ЦОД стоимостью свыше $3,1 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет по инвестициям Таиланда сообщил, что одобрил семь проектов по созданию центров обработки данных (ЦОД) общей стоимостью свыше 96,9 млрд батов ($3,1 млрд).

Среди них - три ЦОД компании True Internet Data Center с совокупной мощностью 223 МВт (45,3 млрд батов), два проекта GSA Data Center c IT-нагрузкой 120 МВт (37,2 млрд батов), а также проекты Stellar DC и сингапурской хостинговой Freyr Technology (8,1 млрд батов и 6,3 млрд батов соответственно).

"Таиланд нуждается в мощной и надежной инфраструктуре для поддержки долгосрочного роста на фоне возросшего спроса на цифровые услуги", - заявил глава совета Нарит Тердстирасукди.

"Эти стратегические инвестиции имеют решающее значение для ускорения цифровой трансформации Таиланда, - добавил он. - Создавая безопасные и высокопроизводительные объекты для хранения данных, мы удовлетворяем растущий спрос и даем возможность внедрять инновации и процветать компаниям внутри страны и во всем регионе".

В 2025 году совет утвердил в совокупности 36 проектов дата-центров общей стоимостью свыше 728 млрд батов. Ожидается, что развитие этой сферы принесет стране существенные экономические преимущества, заложив основу для создания рабочих мест для высококвалифицированных специалистов в критически значимых технологических областях.