Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

К 8:08 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (3,26%) до $84,05 за баррель. В среду Brent осталась на уровне закрытия торгов вторника - $81,4 за баррель, максимуме с января 2025 года.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,8 (3,75%), до $77,46 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,1 (0,1%), до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Подъем цен на нефть останавливался в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил ее добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за нехватки хранилищ и перекрытия ключевых экспортных маршрутов, сообщил Reuters со ссылкой на чиновников.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, отмечается в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло около 329 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. По словам собеседников издания, тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, теперь составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Министр энергетики Штатов Крис Райт сказал в среду, что такое сопровождение может начаться, как только позволит оперативная обстановка. "Мы будем это делать, как только сможем, - сообщил он журналистам Fox News. - Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные, сосредоточены на других вещах, а именно - разоружении иранского режима".

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий - на 3,475 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тысяч баррелей.