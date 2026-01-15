Поиск

В странах ОЭСР занятость в III квартале осталась на рекордно высоком уровне

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) занятость в третьем квартале 2025 года составила 70,3%, что является самым высоким уровнем с начала сбора данных в 2005 году.

Показатель остается на этом уровне третий квартал подряд.

В 16 из 38 государств ОЭСР занятость оставалась стабильной в июле-сентябре, в 12 снизилась и в девяти выросла. Самый низкий показатель по-прежнему у Турции (55,1%), также занятость ниже 70% зафиксирована в Мексике, Коста-Рике и Италии. При этом в Японии и Нидерландах она превышает 80%.

Безработица в ОЭСР в ноябре находилась на отметке 5% по сравнению с 5,1% в сентябре. Из-за отсутствия данных по ряду стран показатель за октябрь не рассчитывался.

