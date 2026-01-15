"Победа" в 2025 году нарастила трафик на 0,7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2025 году подрос на 0,7% к предыдущему году, составив 13,8 млн человек.

На внутренних линиях перевезено более 11,8 млн пассажиров, на международных - более 1,9 млн, сообщила компания, не уточняя динамику год к году.

В 2024 году перевозки "Победы" внутри РФ составили 11,6 млн человек, на зарубежных рейсах - более 2 млн, сообщалось в пресс-релизе компании. Таким образом, за прошлый год первый показатель вырос на 1,7%, второй - сократился более чем на 5%.

Процент занятости кресел компании в 2025 году также немного сократился - до 94,8% против рекордных 95,1% за предыдущий год.

Как сообщалось, пассажиропоток всей группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в 2025 году составил 55,3 млн человек, что превышает уровень 2024 года на 0,1% и соответствует прогнозам руководства компании. На внутренних линиях трафик сократился на 1,4%, до 42 млн пассажиров, на международных - подрос на 5,2% почти до 13,4 млн.

Все российские авиакомпании, по предварительным данным Росавиации, перевезли в 2025 году 108,5 млн человек - это на 2,9% меньше, чем годом ранее.